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موجة شديدة الحرارة.. تعرف على حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

08:50 ص الأربعاء 10 يوليو 2024
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    الطقس

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كتب- محمد شاكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 10 يوليو، وحتى الإثنين 15 يوليو 2024، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وأشارت الهيئة في بيان صحفي إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، لافتة إلى أن الرياح خفيفة إلى معتدلة على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد من انتشار شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية اليوم الأربعاء 10 يوليو.

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الطقس موجة حارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة
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