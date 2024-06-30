رواتب تصل لـ11 ألف جنيه.. فرص عمل متاحة في الجيزة - (الشروط والتقديم)

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي توفر من خلالها عددًا من فرص العمل للشباب في تخصصات متعددة في المحافظات، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

وبحسب بيان "العمل"، تلقت الوزارة طلبات من 45 شركة قطاع خاص في 12 محافظة أتاحت 3162 وظائف مٌتوفرة وفرصة عمل للشباب بعددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم".

وجاءت فرص العمل المتاحة في الجيزة برواتب مجزية تصل لـ11 ألف الجنيه، والبعض الآخر يحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وجاءت تخصصات فرص العمل الجديدة في الجيزة، كالآتي:

مسئول ائتمان.

مسئول سلامة وصحة مهنية.

محاسبين.

بائعين.

مشرف خطوط إنتاج.

منسقين ميدانيين.

باحث إجتماعى.

أخصائى تمويل.

عضو فريق.

مهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائى وزراعى.

سكرتارية وأعمال إدارية.

أمين مخازن.

سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

دليفرى وتسليم.

بودى جارد.

تدخل سريع.

مندوبين مبيعات.

ومراقبين جودة.

بائعين.

فنيين جميع التخصصات.

مشرفي إنتاج.

أفراد أمن.

عمال خياطة بجميع الأقسام.

عمال انتاج.

عمال نظافة.

تخصصات أخرى.

وأتاحت "العمل"، التقديم على فرص العمل الجديدة حتى نهاية يوليو المقبل، عن طريق الآتي:

- مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

- مديريات العمل بالمحافظات.

- أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان.

- الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وتصدُر نشرة التوظيف نصف الشهرية التي توفر فيها وزارة العمل فرص عمل جديدة كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي، باحث أول بـ"الإدارة".

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