غدا.. "مصر للطيران" تُسير 22 رحلة جوية من الأراضي المقدسة

القاهرة- أ ش أ:

تُسير شركة مصر للطيران، غدا الخميس، 22 رحلة جوية؛ لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية، وتضامن سوهاج وقنا والأقصر، وقرعة الوادي الجديد والقاهرة والجيزة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية والفيوم والشرقية وكفرالشيخ، وحجاج الترانزيت، وحجاج كوناكري وباماكو، وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

وذكرت شركة مصر للطيران- في بيان، اليوم الأربعاء- أن الرحلات شملت تسيير 7 بخط سير "جدة - القاهرة"، 3 رحلات بخط "جدة- كوناكري"، رحلة واحدة بخط "جدة- باماكو"، رحلة واحدة بخط "الطائف- القاهرة"، 6 رحلات بخط "المدينة- القاهرة"، 4 رحلات بخط "المدينة- الأقصر".