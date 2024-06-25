رئيس الوزراء يكشف خطة الحكومة لوقف انقطاع الكهرباء نهائيًا

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حينما بدأت خطة تخفيف الأحمال وتحديدها بساعتين يوميًا كان شغلها الشاغل كيفية الخروج من هذه الأزمة بصورة نهائية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: حطينا خطة تنهي مشكلة تخفيف الأحمال نهائيًا بنهاية 2024 وشغالين على هذا الأمر بقوة.

وتابع: عرضنا وقتها أن مع الزيادة في معدلات استهلاك الكهرباء والزيادة السكانية، بقى في ضغط كبير على الموارد الدولارية لتدبير المطلوب لتشغيل الكهرباء على مدار 24 ساعة، معندناش مشكلة في إنتاج الطاقة ونقلها لكن المشكلة في الوقود المشغل للمحطات.



وأكد: حاولنا نبقي على ساعتين انقطاع كهرباء عشان نتوقف تماما عن هذا الأمر بنهاية 2024 لأن الموضوع بيمس المواطن وقطاع الصناعة والاستثمار، ونحرص على عدم تضرر أي مصنع بسبب هذه الأزمة.

وواصل "مدبولي": في شهر يونيو اللي إحنا فيه حصل فيه 3 موجات حارة غير مسبوقة، إذا تم مقارنتها بنفس الفترة من السنين اللي فاتت، كان منهم اللي تزامنت مع إجازة عيد الأضحى والحرارة كلها كانت فوق الـ40 درجة وأسوان تجاوزت 50 درجة مئوية وتابعنا مع الوزراء عشان نفضل على موضوع ساعتين فقط.

واستطرد رئيس الوزراء: بعد العيد حصلت موجة أخرى للأسف شديدة الحرارة ومازالت موجودة، والنهاردة الحرارة مسجلة أكتر من 42 درجة، وتواكب الموضوع ده اليومين اللي فاتوا مع عودة طاقة العمل، وسجلنا حجم استهلاك للطاقة غير مسبوق.

وقال: إمبارح كنا اقتربنا من 36 جيجا استهلاك كهرباء قبل الأزمة في منتصف اليوم، ومصر كلنا عارفين ربنا حابيها بحجم من الغاز والطاقة وفي إطار خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة والغاز، لدينا شبكة إقليمية للربط مع دول الجوار، ولما دولة تكون عندها فائض تقدر تصدر لغيرها من خلال الشبكة دي، بناخد الغاز من دول الجوار نعمله تسييل عندنا ويتم تصديره من خلالنا لدول العالم.

وواصل: في الشتاء بيكون عندنا فائض نقدر نصدره، لكن مع الصيف وزيادة الطلب والاستهلاك توقفنا عن التصدير في الصيف وبقينا نستورد من دول الجوار حجم لا بأس به عشان نغطي بيه احتياجات الدولة المصرية.