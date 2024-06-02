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تعديل منظومة الدعم.. صرف 10 كيلو دقيق للفرد شهريًا على بطاقات التموين

12:45 م الأحد 02 يونيو 2024

وزارة التموين

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كتب- محمد سامي:

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية تفاصيل وضوابط صرف 10 كيلو دقيق للمواطن على بطاقة التموين، وذلك كبديل عن صرف الخبز.

وبحسب منشور رسمي صادر عن الوزارة، فإنه يقوم تجار المستودعات بصرف دقيق المستودعات من المطاحن التموينية المربوطين عليه شهريا بسعر الطن 2800 جنيه تسليم المطحن.

وتضمن المنشور الوزاري، أن يتم صرفه للمواطنين بموجب البطاقات التموينية الذكية بسعر 30 جنيهًا للشيكارة زنة 10 كجم وذلك عن حصة الفرد.

ويتم تسوية دقيق المستودعات طبقا لدورة العمل الواردة بالقرار الوزاري رقم 224 لسنة 2017، وكذا صرف حافز توفير دقيق المستودعات عن الكميات التي لم يتم صرفها من قبل المواطنين وفقا لذلك.

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وزارة التموين بطاقة التموين البطاقات التموينية صرف الخبز
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