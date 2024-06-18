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تصل لـ 45 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل موجة حارة جديدة (بيان بالتوقعات)

10:26 م الثلاثاء 18 يونيو 2024
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    موجة حارة في الإسكندرية (2)
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    الموجة الحارة

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كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة بداية من غدٍ الأربعاء 19 يونيو 2024 وحتى الإثنين 24 يونيو 2024، وسط تحذيرات من موجة حارة جديدة على أغلب المناطق.

وقال الهيئة في بيان رسمي، إنه من المتوقع أن يسود غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الخميس 20 يونيو نشاطًا لحركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس بداية من 21 يونيو وحتى الإثنين 24 يونيو نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء.

وترتفع درجات الحرارة خلال تلك الفترة بمعدل 3 درجات لتصل إلى 40 درجة على القاهرة والوجه البحري، و45 درجة على جنوب الصعيد.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس طقس السواحل الشمالية
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