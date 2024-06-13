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ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس والظواهر الجوية غدًا

04:59 م الخميس 13 يونيو 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة غدا الجمعة 14 يونيو 2024.

وقالت الأرصاد، بحسب بيان صادر عنها اليوم الخميس، إنه يسود غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس غدا الجمعة تتأثر بنشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وتابعت: تستمر ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء يومي الجمعة 14 يونيو 2024، والسبت 15 يونيو 2024.

الموجة الحارة الطقس الظواهر الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية
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