الرئيس السيسي يستقبل نائب رئيس غينيا الإستوائية والوفد المرافق له

كتب- محمد سامي:

استقبل منذ قليل الرئيس عبدالفتاح السيسي "تيودورو نجيما أوبيانج مانج" نائب رئيس غينيا الإستوائية والوفد الوزاري المرافق له الذي يضم وزراء الخارجية والأمن والصحة والزراعة، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية وذلك حسبما نقلته قناة اكسترا نيوز.

اقرأ أيضا:

48 درجة في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن خريطة الحرارة الأيام المقبلة

إلغاء إجازات هذه الفئة.. بيان عاجل من "الجيزة" بشأن عيد الأضحى 2024

خالية من اللون الأخضر والداكن.. مظاهر على اللحوم يجب تجنبها عند شرائها في عيد الأضحى