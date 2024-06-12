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الرئيس السيسي يستقبل نائب رئيس غينيا الإستوائية والوفد المرافق له

02:39 م الأربعاء 12 يونيو 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

استقبل منذ قليل الرئيس عبدالفتاح السيسي "تيودورو نجيما أوبيانج مانج" نائب رئيس غينيا الإستوائية والوفد الوزاري المرافق له الذي يضم وزراء الخارجية والأمن والصحة والزراعة، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية وذلك حسبما نقلته قناة اكسترا نيوز.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس غينيا الإستوائية الرئيس السيسي سامح شكري
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