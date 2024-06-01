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BBC

مصدر رفيع المستوى: اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح

02:33 م السبت 01 يونيو 2024

معبر رفح

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن مصدر رفيع المستوى، أن مصر أكدت لكل الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه.

وبحسب قناة "إكسترا نيوز"، أكد المصدر، بذل جهود مصرية مكثفة للعودة إلى مفاوضات الهدنة بقطاع غزة في ضوء الطرح الأمريكي الأخير.

وتابع: اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي مزمع عقده بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح في ظل تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المنفذ.

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