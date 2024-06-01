تأجيل التقديم في رياض الأطفال بالقاهرة - ننشر السبب والموعد الجديد

كتب- محمد نصار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تأجيل فتح باب التقديم في رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد.

وقالت المديرية، في تنبيه عاجل عبر صفحتها على "فيس بوك": نظرًا لوجود تحديثات بالموقع سيتم تأجيل فتح باب التقديم لرياض الأطفال لمحافظة القاهرة إلى يوم 2 يونيو في تمام الساعة 12 ظهرًا.

كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أعلنت في وقت سابق، عن بدء التقديم لمرحلة رياض الأطفال إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي اعتبارا من اليوم السبت 1 يونيو 2024.