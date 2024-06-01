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تأجيل التقديم في رياض الأطفال بالقاهرة - ننشر السبب والموعد الجديد

12:41 م السبت 01 يونيو 2024

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

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كتب- محمد نصار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تأجيل فتح باب التقديم في رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد.

وقالت المديرية، في تنبيه عاجل عبر صفحتها على "فيس بوك": نظرًا لوجود تحديثات بالموقع سيتم تأجيل فتح باب التقديم لرياض الأطفال لمحافظة القاهرة إلى يوم 2 يونيو في تمام الساعة 12 ظهرًا.

كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أعلنت في وقت سابق، عن بدء التقديم لمرحلة رياض الأطفال إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي اعتبارا من اليوم السبت 1 يونيو 2024.

مديرية التربية والتعليم تأجيل فتح باب التقديم في رياض الأطفال التقديم لرياض الأطفال القاهرة
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