بالفيديو.. متصلة: ابنى 44 عاما يضربنى ويشتمنى؟.. أمين الفتوى: هيقول لربنا إيه؟

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: "لديها ابنها عمره 44 عاما ويقوم بشتمها وضربها، ولا تعرف ماذا تفعل معه؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "ده هيقول لربنا إيه يوم القيامة، ده ربنا امرنا بطاعتهم إلا فى الشرك بالله، لا يوفق عاق أبدا فى حياته، وأشر العقوق هو الإيذاء الضرب والشتم، هيشوفه بعينه من أولاده".

وتابع: "لن يموت حتى يشرب مرارة العقوق من أبناءه، العقوق يودى بصاحبه إلى أسفل دركات النار، ولازم يتوب ويبدى الندم على ما يفعله، أنا شوفت بعينى كنت مع والدين كان عندهم ابنهم كان بيأذيهم ويبهدلهم، فلما مات قولت لهم إيه أخباركم، قالوا والله مستريحناش إلا لما مات، قعدنا ندعى عليه أسبوع كامل مات وهو بكامل صحته، أوعوا تدعوا على أولادكم وأدعوا لهم بالهداية".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.