مدبولي: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء أزمة غزة

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ التحديات التي نواجهها منذ 7 أكتوبر حتى الآن تؤكد أنّه لا بديل عن تفعيل وتنفيذ حل الدولتين، وهو الحل الذي نادت به منظمة الأمم المتحدة منذ عقود وتحدّث عنه العالم بأكمله.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني بشر الخصاونة، بعد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين: رغم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها قطاع، يقف العالم أمام خطوة مهمة للغاية وهي ضرورة أخذ كل الخطوات التنفيذية لتفعيل هذا الحل والمطلب الذي يتحدث عنه.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل على تفعيل الحل من قبل كل دول العالم وعلى رأسها الدول العظمى.

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