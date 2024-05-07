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قرار جمهوري بتخصيص أرض لإقامة مطار دولي في مطروح

06:27 م الثلاثاء 07 مايو 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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القاهرة - أ ش أ:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 152 لسنة 2024 بتخصص مساحة 35ر1785 فدان تقريبا تعادل 7499957 م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في إقامة مطار دولي، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

هذا المحتوى من

Asha
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