رئيس الوزراء يتفقد مصنع "سب مصر - زهران" للأجهزة والأواني المنزلية

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع جروب "سب مصر - زهران" للأجهزة والأواني المنزلية، بمدينة برج العرب الجديدة، بمحافظة الإسكندرية، يرافقه المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

واستهل رئيس الوزراء، جولته بالمصنع بالتأكيد على حرصه على زيارة المشروعات الصناعية الرائدة، خاصة التي تُسهم في زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم مُستهدفات الدولة ذات الصلة بتعميق الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أن قطاع تصنيع الأجهزة والأدوات المنزلية من القطاعات الهامة، مُؤكدًا أن الحكومة تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا المجال، بما يتواكب مع خطة الدولة لتوطين مختلف الصناعات، التي تُحقق قيمة مُضافة، وتُسهم في زيادة تنافسية وجودة المنتجات المصرية.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح من المهندس قاسم حسن، الرئيس التنفيذي للشركة، حيث أوضح أن شركة جروب "سب مصر - زهران" هي شراكة ما بين جروب "سب الفرنسية" وشركة "زهران المصرية"، مُشيرًا إلى أن شركة جروب "سب الفرنسية" تُعد شركة رائدة عالميًا في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، وقد بدأت عملها في مصر في عام 2013.

وأضاف أنه تم الاندماج ما بين جروب سب مصر وشركة زهران عام 2018، ومنذ ذلك الوقت وصل حجم استثمارات الشركة لأكثر من 1.5 مليار جنيه، ويبلغ عدد العاملين بالشركة حوالي 1200 فرد.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، جولة تفقدية داخل المصنع، حيث تفقد مصنع الأجهزة ومصنع الأواني المنزلية، وأشار المهندس قاسم حسن، إلى أن شركة جروب "سب مصر - زهران" تمتلك مصنعين في مدينة برج العرب الصناعية، على مساحة 60 ألف متر مربع، تشمل مصنعًا للأجهزة الكهربائية، ويحتوي على 15 خطًا لإنتاج الأجهزة، مثل: المراوح، والخلاطات، والقلايات الهوائية، والمكانس، إلى جانب مصنع آخر لإنتاج أواني الطهي، ويحتوي على عدد 5 خطوط إنتاج، موضحًا أن الشركة تُنتج علامات تجارية شهيرة مثل: تيفال، ومولينكس، وزهران.

وفي ذات السياق، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، أن حجم إنتاج مصنع الأجهزة الكهربائية يبلغ 2 مليون جهاز سنويًا، بينما يبلغ حجم انتاج مصنع أواني الطهي 1.5 مليون قطعة سنويًا.

واستفسر الدكتور مصطفى مدبولي، عن نسبة المكون المحلي في منتجات المصنع، حيث أوضح المهندس قاسم حسن، أن الشركة استطاعت أن تصل بإجمالي المكونات المحلية إلى 50% من إجمالي المواد المستخدمة في التصنيع.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن الشركة استطاعت ان تُضاعف إجمالي صادراتها لحوالي 6 أضعاف خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لتصل صادرات الشركة إلى 40% من إجمالي الانتاج، حيث يتم التصدير لدول مثل: تركيا، والسعودية، والإمارات، وفرنسا، وإسبانيا.

وفيما يتعلق بالقطاع التجاري للشركة، أشار المهندس قاسم حسن، إلى أن الشركة توسعت بشكل كبير في هذا المجال، حيث وصل عدد محلات التجزئة التابعة للشركة لحوالي 50 فرعًا تحت اسمي "تيفال" و"زهران"، وذلك بالتوازي مع التوسع في شبكة خدمة ما بعد البيع وصولًا لعدد 35 نقطة في جميع أنحاء الجمهورية، كما تم إطلاق ذراع التجارة الإلكترونية لجروب "سب مصر - زهران" في سبتمبر 2021 لتلبية الطلب القوى للسوق المحلية.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، حوارًا مع العاملين والعاملات بالمصنع، حيث تعرف على طبيعة المهام اليومية المطلوبة منهم ومدى قرب موقع العمل من محل إقامتهم، وأعربوا جميعهم عن سعادتهم، مؤكدين أن المصنع يضيف لهم خبرة كبيرة تُسهم في تطوير مهاراتهم بشكل ملحوظ.

كما حرص رئيس الوزراء على الاطمئنان على توافر مستلزمات الإنتاج بالمصنع في ظل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة لتوفير تلك المستلزمات وإتاحة الدولار، وأكد ضرورة انعكاس ذلك على توفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.