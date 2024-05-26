رفع 2900 حالة تعد وإشغالات للمقاهي والمحال التجارية بهضبة الأهرام

كتب- محمد أبو بكر:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم رفع 2900 حالة تعد وإشغالات للمقاهي والمحال التجارية بقطاع هضبة الأهرام، حيث تم رفع كافة حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ - في بيان اليوم الأحد، بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام، ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.

وأضاف أن هذه الحملات نفذتها المحافظة بقطاع هضبة الأهرام بمناطق الثروة المعدنية والضغط العالي والعشرين والتي أسفرت عن ضبط 2900 حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والمحال والباعة الجائلين ضمت كراسي، وشيش، وثلاجات، وحوامل، وشاشات عرض، وعربات مشروبات، وتروسيكلات باعة جائلين، وعلى الفور تم رفع كافة هذه الحالات وإيداع المضبوطات بمخازن قطاع هضبة الأهرام.

وأوضح أن حملات المحافظة حدائق الأهرام شملت أيضًا غلق وتشميع عدد من المحال والمنشآت التجارية المخالفة غير الملتزمة بمواعيد الغلق والتي تم تلقي شكاوي من المواطنين حيالها.

وتابع أنه تم أيضًا ضبط عدد من الجراجات التي تم تحويلها لورش وأنشطة تجاربة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم توجيه حملات من خلال هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات والرتش بقطع أراضي فضاء بالمنطقة (أ - ج)، وجاري استكمال الجهود.