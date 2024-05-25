وزير البترول الأسبق: نستهلك كهرباء بـ"ستة" أضعاف ما يستهلكه الفرد في أوروبا

كتبت- داليا الظنيني:

قال المهندس أسامة كمال، الوزير السابق للبترول، إن الدعم يجب أن يُمنح لفئات محددة وليس لكافة المواطنين، والحكومة لا تفضل فصل التيار الكهربائي عن المستهلكين.

وأوضح "كمال"، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن مشكلات الوقود تنشأ بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك مقارنة بالإنتاج المحدود، مشيرًا إلى وجود خلل في نظام استهلاك الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن استهلاك الفرد في مصر للكهرباء يصل إلى ستة أضعاف ما يستهلكه الفرد في أوروبا، على الرغم من مستوى الرفاهية الأعلى للمواطن الأوروبي، مُؤكدًا على ضرورة تنويع مصادر الطاقة لتفادي أية أزمات قد تؤدي إلى اضطرابات في توفير الكهرباء.

وتابع: "مصر لديها القدرة على إنتاج 44 جيجاوات من الطاقة الكهربائية ولكنها تعاني من نقص في الوقود اللازم، ولهذا تقوم بالاستيراد من الخارج لتلبية احتياجاتها الكهربائية".

وأضاف أن معضلة انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين يوميًا لا تُمثل سوى 10% من الواقع، مشيرًا إلى ضرورة أن يُحسن المواطنين استهلاكهم للكهرباء لتجنب فصل التيار من قِبل الحكومة.

وألمح الوزير السابق للبترول، إلى أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي من المتوقع أن تُحل بشكل كامل في السنوات القادمة بفضل مشروع الضبعة النووي أو من خلال تبني وسائل النقل الصديقة للبيئة.

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