مواصلات وتأمينات.. فرص عمل متاحة بـ"الجيزة" - الشروط والمميزات

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل للشباب، بمصنع المصرية لصناعات الصلب، وذلك من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة.

وأضافت "الجيزة"، بحسب منشور لها، أن فرص العمل المتاحة، منها، عمال إنتاج بأكتوبر أبو رواش، وذلك بالشروط الآتية:

- السن لا يزيد عن 35 عام.

- المؤهل معهد فني صناعي.

- عدد ساعات العمل 12 ساعة.

- موقف محدد من التجنيد.

- يوجد إضافي + بدل وجبة.

- بدل مواصلات لحين اكتمال عدد خط المواصلات.

- تأمينات اجتماعية.

- يفضل من له خبرة في المصانع بمجال المكابس.

وأوضحت "المحافظة"، أن المصنع يوفر فرص عمل أخرى، كما يلي:

- أمين مخزن "خبرة 5 سنوات في المجال الصناعي".

- محاسب "حديث التخرج".

- فني صيانة ومساعد ميكانيكا.

ونوهت "الجيزة"، إلى أنه للاستفسار يمكن التواصل عبر الأرقام التالية "35720825 – 35711198"، أو زيارة عنوان الجهاز في "300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوي – الدور الثاني"، يوميًا من الأحد إلى الخميس بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عصرًا.

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