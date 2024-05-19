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هيئة الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

02:11 م الأحد 19 مايو 2024
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    موجة حارة
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    شهدت البلاد موجة حارة الأيام الماضية (2)
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    موجة حارة

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كتب- عمرو صالح:

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد انكسار الموجة الحارة التي تضرب أجواء البلاد خلال الفترة الحالية.

وقالت غانم خلال تصريحاتها لمصراوي إنه من المتوقع أن تنكسر الموجة انكسار بداية من الأسبوع المقبل وأن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض بداية من الجمعة لتسجل 35 درجة ليكون السبت بداية تحسن الأجواء.

وتشهد البلاد خلال الفترة الحالية موجة حار على معظم الأنحاء وسجلت درجات الحرارة اليوم الأحد 19 مايو 2024 الآتي:

- القاهرة والوجه البحري العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة.

- شمال ووسط الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد العظمي 44 درجة والصغرى 27 درجة

الموجة الحارة انكسار الموجة الحارة هيئة الأرصاد الطقس
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