رسميًا.. إيقاف تشغيل عدد من القطارات في هذه الأيام بسبب ضعف الإقبال
كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إيقاف تشغيل بعض قطارات الركاب بصفة مؤقتة أيام الجمع والعطلات الرسمية وذلك نظراً لضعف المشغولية بالقطارات من الركاب.
وبناء عليه فقد قررت الهيئة التالي:
- إيقاف قطاري 230/227 على خط طنطا / الزقازيق.
- إيقاف قطاري 828/827 على خط بنها / ميت غمر.
- إيقاف قطارات 66/67 – 58/55 – 48/297 على خط طنطا / المنصورة.
- إيقاف قطاري 861/856 على خط كفر الزيات / منوف.
- إيقاف قطارات 804/875 – 466/465 – 876/803 على خط طنطا / كفر الشيخ.
- إيقاف قطاري 605/604 على خط منوف / بنها.
- إيقاف قطارات 555/546 – 549/122 – 545/540 على خط طنطا/ منوف.
- إيقاف قطارات 689/682- 679/670 على خط إيتاي البارود/ بشتيل.
- إيقاف قطاري 506/499 على خط قلين / شربين.
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