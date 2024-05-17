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BBC

ممثل جنوب إفريقيا بمحكمة العدل: انضمام مصر فى الدعوى ضد إسرائيل ستسهم في حل النزاع

09:13 م الجمعة 17 مايو 2024

محكمة العدل الدولية

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قال ممثل جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية زين دانجو، إن الإجراءات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية تعكس نية الاحتلال في ارتكاب الإبادة الجماعية، مضيفا أننا طلبنا من المحكمة اتخاذ إجراءات عاجلة ملزمة للاحتلال بوقف العمليات العسكرية بغزة وخصوصا في رفح الفلسطينية.

وأوضح ممثل جنوب أفريقيا للقاهرة الإخبارية، أنه على المحكمة استخدام سلطاتها لإلزام إسرائيل وقف عملياتها في غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تمتعت بالحصانة على مدار 70 عامًا ويجب وقفها فورًا، لافتًا إلى أننا نرحب بانضمام مصر إلى جنوب أفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل.

وتابع أننا وضعنا أمام المحكمة حقائق مؤكدة عن أنشطة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة ورفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أننا قدمنا عددًا كبيرًا من الأدلة التي تؤكد نية الاحتلال لتنفيذ الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، مضيفا أن انضمام مصر إلى جنوب أفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل خطوة ضرورية وستسهم في حل النزاع.

محكمة العدل الدولية الدعوى ضد إسرائيل جنوب إفريقيا مصر
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ممثل جنوب إفريقيا بمحكمة العدل: انضمام مصر فى الدعوى ضد إسرائيل ستسهم في حل النزاع
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