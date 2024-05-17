"القاهرة الإخبارية" تحتفي بعيد ميلاد عادل إمام: حارب الفكر المتطرف بالفن

كتب - مصراوي:

احتفلت قناة القاهرة الإخبارية بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ 84.

وأكدت الصفحة الرسمية للقناة عبر "فيسبوك"، الجمعة، أن عادل إمام وقف كحائط صد أمام الفكر المتطرف ليحاربه بالفن الذي وصل لملايين الأشخاص.

وأكدت أن عادل إمام كان له دورا بارزا في إعطاء الكثير من المواهب الشابة فرصًا للظهور ليصبحوا نجومًا.

وابتعد الزعيم عن التمثيل منذ فترة بعد أخر أعماله في التليفزيون فلانتينو والذي عُرض في 2020، أما آخر أعماله في السينما فكان فيلم "زهايمر" والذي عُرض عام 2010.