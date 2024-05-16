بكري: أكاذيب إسرائيل بشأن غلق مصر معبر رفح محاولة لي للحقائق والتنصل من الجريمة

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب الفلسطيني في حاجة لمساندة جادة وإجراءات عملية وموقف أكثر وضوحا وقوة في مواجهة ما تقوم به إسرائيل.

وأكد بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة العربية بالبحرين حازت على اهتمام كبير، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حذر من تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف مقدم "حقائق وأسرار": "لا أحد يستطيع إنكار حقيقة المخطط الإسرائيلي الذي يرفع شعار من النيل للفرات، فالعدوان الإسرائيلي على غزة أهدافه أكبر من غزة أو الضفة".

وكشف الإعلامي مصطفى بكري؛ أكاذيب الجانب الإسرائيلي بشأن غلق مصر معبر رفح "أكاذيب مفضوحة ومحاولات لـ لي الحقائق والتنصل من الجريمة"، أنتو عايزين إيه ؟ أنتم قتلة مجرمون سفاحون، هدفكم واضح وجزء من خطة نتنياهو لتهجير الفلسطينيين لمصر، نحن أمام لحظة فارقها ومصر لن تفرط في أمنها القومي، قواتنا على الحقوق لمواجهة أي طارئ، تصريحات الرئيس السيسي واضحة ولا تقبل الجدل ولا النقاش".

وتابع بكري: "اللحظات القادمة صعبة والمؤامرة تظهر والأزمة تتصاعد وإسرائيل تطالبنا بفتح الحدود، يعني مطلوب مننا المشاركة في تصفية القضية الفلسطينية، مصر لا يمكن أن تتورط في هذا الأمر بعدما دافعت عن القضية منذ عام 1948، نحن أمام مرحلة فاصلة والرئيس السيسي أعلن موقفا وطنيا قويا، طوفان الأقصى نتاج لـ 75 عاما من الإذلال".

واختتم الإعلامي مصطفى بكري، بأن إسرائيل تريد محو الشعب الفلسطيني لكنها لن تنجح في هذا المخطط، متابعًا: "مصر مع القضية من أول يوم وعمرها ما أدانت المقاومة، دعك من الأصوات المنبوذة والعميلة، لن تلوث ثوبنا الوطني العروبي".