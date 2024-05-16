أختي تعاني من انهيار عصبي.. شقيقة ضحية أوبر تكشف آخر تطورات القضية



كتبت -داليا الظنيني:

كشفت شقيقة ضحية أوبر آخر تطورات القضية ،قائلة:أختى تعانى من انهيار عصبى حتى الآن.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر ألذى يقدمه الإعلامى" شريف عامر "، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، شقيقتى انهارت أثناء مواجهتها بالجانى أمام النيابة، مؤكدة أن الطب الشرعى اليوم كشفوا على الإصابات والكدمات والتى طالت شقيقتي وجرح يدها "بالكاتر".



وأوضحت أن المتهم أدلى بأقوال لا تستوعبها لأنها لم تحدث على أرض الواقع، مطالبة بحق شقيقتها وحبس السائق .