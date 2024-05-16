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BBC

أختي تعاني من انهيار عصبي.. شقيقة ضحية أوبر تكشف آخر تطورات القضية

01:05 ص الخميس 16 مايو 2024

المتهم بواقعة سائق أوبر وفتاة التجمع

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كتبت -داليا الظنيني:

كشفت شقيقة ضحية أوبر آخر تطورات القضية ،قائلة:أختى تعانى من انهيار عصبى حتى الآن.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر ألذى يقدمه الإعلامى" شريف عامر "، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، شقيقتى انهارت أثناء مواجهتها بالجانى أمام النيابة، مؤكدة أن الطب الشرعى اليوم كشفوا على الإصابات والكدمات والتى طالت شقيقتي وجرح يدها "بالكاتر".

وأوضحت أن المتهم أدلى بأقوال لا تستوعبها لأنها لم تحدث على أرض الواقع، مطالبة بحق شقيقتها وحبس السائق .

شقيقة ضحية أوبر تطورات القضية آخر تطورات القضية
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