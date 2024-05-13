"محلية النواب" تُطالب بإعادة النظر في أعداد المستشارين القانونيين في المحافظات

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، بإعادة النظر في أعداد المستشارين القانونيين في المحافظات ومراجعة مهامهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروعي قانونين بربط موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 لديوان عام وزارة التنمية المحلية، ومناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص محافظتي (القاهرة – الإسكندرية)، بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة توصي بمراجعة المستشارين القانونيين المنتدبين إلى دواوين عموم المحافظات من حيث العدد والمهام والمقابل الذين يتقاضوه.

جاء ذلك بعدما أثار النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، نقاش في الاجتماع حول عدد المستشارين المنتدبين في محافظة القاهرة، حيث أوضح أن هناك نحو 12 مستشار قانوني منتدبين في محافظة القاهرة وموزعين على جهات وهيئات تابعة للمحافظة.

وتساءل راضي، أثناء مناقشة مشروع موازنة محافظة القاهرة العام المالي الجديد 2024/2025، عن سبب وجود عدد كبير من المستشارين القانونيين رغم أن الأمر لا يقتضي وجود كل هذا العدد، بل أن هناك بعض الأمور ومصالح الناس تتعطل بسبب بعض الإجراءات.