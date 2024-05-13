الري: إعادة استخدام حوالي 21 مليار متر مكعب من المياه سنويًا

كتبت- داليا الظنيني:

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، أن مصر تواجه تحديات كبيرة نتيجة للزيادة السكانية المتسارعة ومحدودية الموارد المائية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة لتعظيم استخدام كل نقطة مائية متاحة.

وأوضح "غانم"، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن وزير الري عرض الجهود الضخمة التي تقوم بها مصر في مجال إعادة استخدام المياه، مضيفا أن موارد المياه في مصر تبلغ حوالي 60 مليار متر مكعب، في حين تبلغ الاحتياجات حوالي 114 مليار متر مكعب.

وأشار إلى أنه يتم استعادة وإعادة استخدام حوالي 21 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، بالإضافة إلى ذلك، تستورد مصر محاصيل وسلع زراعية من الخارج وترويها بحوالي 34 مليار متر مكعب من المياه سنويًا.

وأشار غانم إلى أن الحكومة تنفذ مشروعات كبيرة لتوفير المياه، مثل محطات تحلية المياه الضخمة مثل محطة بحر البقر ومحطة الحمام. وأكد أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل توفير المياه ومعالجة تحديات نقص الموارد المائية.