جهاز مستقبل مصر: حققنا 4.3 مليار دولار من تصدير محاصيل خلال 6 سنوات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال العقيد طيار بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل مسؤولية هذا الوطن، وإعادة بنائه؛ من أجل إعادة مكانته، وتحقيق الحياة الكريمة للمصريين، واستقلال القرار للأمة المصرية.

وأضاف الغنام، في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد، بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة: "اجتمع الكثيرون على أن يزرعوا في أنفسنا خشية الفشل ومظنة عدم النجاح، ولكن الرئيس السيسي انطلق بنا ومعاً على عمل دؤوب وجهد وعزيمة لا تلين".

وأشار المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى أن الجهاز وصل إلى 800 ألف فدان من استصلاح الأراضي الزراعية من 2017 وحتى الآن، لافتًا إلى أن الجهاز أسهم في تنمية سيناء، حيث تم إنشاء سوق بحجم تداول 12 مليون طن.

ونوه الغنام بأن الجهاز نفذ 3 مشروعات في سيناء؛ لإحداث التنمية الشاملة من خلال 450 ألف فدان في وسط سيناء.

وأكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن الجهاز يستخدم أحدث نظم التشغل في أنظمة الإدارة الفنية والمالية، ونتحكم في المياه والطاقة والتي تمثل 30% من التكلفة للمشروعات.

وتابع الغنام: "الجهاز أسهم بمليون و100 طن من القمح المستخدم في السوق المصرية، كما تم إنتاج 3 ملايين طن من البطاطس خلال 3 سنوات".

وأوضح المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن جهاز مستقبل مصر أسهم في تحقيق 4.3 مليار دولار عن طريق التصدير وإحلال الواردات للمحاصيل الاستراتيجية والخضار والفاكهة خلال 6 سنوات.

وأضاف الغنام أن الجهاز يعمل على توفير 2 مليون طن خلال السنوات الخمس المقبلة من الذرة والسكر والعديد من المنتجات الزراعية الأخرى؛ بهدف توفير 3.7 مليار دولار سنويًّا.