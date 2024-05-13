إعلان

BBC

كيف استعدت "البحيرة للكهرباء" لتأمين افتتاح مشروع مستقبل مصر؟

08:27 ص الإثنين 13 مايو 2024

الكهرباء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد صلاح:

أكد المهندس طارق عبد الشافي رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بالشركة تزامنا مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشروع مستقبل مصر الاستراتيجى الذي يعد واحدا من روافد التنمية الزراعية والصناعية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "عبد الشافي" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه تم الدفع بـ٢٢ ماكينة طوارئ، وديزل مختلف القدرات لتأمين الافتتاح الذي سيقام داخل خيمة كبيرة، سيتم تقسيمها على أجزاء مختلفة.

وأكد أن هناك فرق فنية من المهندسين والفنيين متواجدة لمتابعة تأمين التغذية الكهربائية واستقرارها لمناطق الافتتاحات بالإضافة لتوفير ماكينة خاصة بالتلفزيون المصري.

وشدد على أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان الشركة منذ الأيام الماضية بالتنسيق مع القيادات لمتابعة الاستعدادات وضمان تأمين الإحتفالية بسهولة ويسر..

الكهرباء مستقبل مصر مشروع مستقبل مصر السيسي وزارة الكهرباء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أمطار ورياح.. الأرصاد تُعلن الظواهر الجوية المتوقع غدًا الاثنين
عاجل - الخارجية تكشف سبب تدخل مصر لدعم دعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل
* بعد تحذير النائب العام.. تعرف على السرعة المقررة على الطرق
* طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أمطار ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق