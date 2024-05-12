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عمرو أديب عن مباراة الزمالك ونهضة بركان: حظه مايل.. حاجة تجيب الضغط

11:38 م الأحد 12 مايو 2024

عمرو أديب

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كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب بحزن على نتيجة الشوط الأول من مباراة نادي الزمالك ضد نهضة بركان في ذهاب بطولة الكونفدرالية الأفريقية والذي انتهى بفوز الفريق المغربي بهدفين دون رد.

وصف أديب المباراة بأنها "محرجة ومحبطة" مضيفًا: "حاجة تجيب الضغط والسكر والكوليسترول، الزمالك حظه مايل، معندناش حظ الأهلي" معربًا عن أمله في ألا تتكبد الزمالك هزيمة ثقيلة.

وسجل لاعبو نهضة بركان المغربي مرتين في مرمى الزمالك حيث سجل إسوفو دايو هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 14 من الشوط الأول ثم أضاف عادل تافيف الهدف الثاني برأسية قوية بعد مرور 18 دقيقة من نفس الشوط.

هذه النتيجة تشكل تحديًا صعبًا لنادي الزمالك في مباراة الإياب المقررة في 26 مايو 2019 بالقاهرة حيث يتحتم عليهم تسجيل أكثر من هدفين للتأهل إلى النهائي والحفاظ على فرصهم في الفوز باللقب.

عمرو أديب الزمالك نهضة بركان
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