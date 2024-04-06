متحدث "التموين": الوزير يتابع توافر السلع وعمل المجمعات والمنافذ التموينية ومخازن الجملة يوميًّا

كتب- محمد سامي:

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الإدارة المركزية لشؤون التوزيع يفيد بالمتابعة اليومية للتأكد من انتظام عمل المخابز البلدية خلال مواعيد عملها الرسمية المقررة وتوافر الخبز البلدي المدعم وبيعه للمواطنين بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.

وأكد المصيلحي إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وأخرى بالقابضة للصناعات الغذائية؛ لمتابعة توافر السلع.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه يتابع يوميًّا ‏الموقف من ضخ السلع والموقف السلعي بصفة عامة، وكذلك توافر ‏الوقود وأسطوانات الغاز من خلال التقارير الواردة من غرف ‏العمليات المركزية بالوزارة والمديريات التموينية، ومن جانب فرق العمل والتفتيش والمتابعة والرصد الميداني على أرض الواقع.

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، معاون الوزير، بأن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع يوميًّا ضخ السلع واللحوم أيضًا.

وأشار معاون الوزير إلى أن الدكتور علي المصيلحي قد وجه مديري المديريات بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية بالإضافة إلى غرف عمليات بالإدارة التابعة لها لمتابعة سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية أيضًا، مشيراً إلى أن توجيهات الوزير للمديريات شملت كذلك المتابعة اللحظية لتوافر ‏السلع بكل الأنشطة التجارية والتموينية وتوافر الوقود والمرور عليها ‏للتأكد من التزامها بالأسعار المقررة والمرور على مستودعات الغاز؛ ‏للتأكد من الالتزام ببيع الأسطوانات بالأسعار التي حددتها الدولة.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير، أن الوزير قد ‏شدد على المديريات بمتابعة عمل المخابز يوميًّا وتوافر الدقيق بها، وكذلك انتظام عمل مخازن الجملة والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.‏