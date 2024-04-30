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نائب ينتقد منشورًا لصفحة البترول على فيسبوك.. والوزارة تحذفه

09:00 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

النائب عبدالمنعم إمام

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كتب- محمد شاكر:
انتقد النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، منشورًا للصفحة الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية، على موقع "فيسبوك" تناول خبر ترك مديرة مكتب الوزير عملها لظروف أسرية، موضحًا أنه سيتوجه بطلب إحاطة بشأن مدى رشادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارات، وبالأخص وزارة البترول.

ونص منشور الوزارة الذي جرى حذفه لاحقًا على "تواصل خلود بسيونى تسليم مهامها في مكتب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في ظل نهاية فترة عملها بالوزارة، وعودتها لشركتها نظراً للظروف الأسرية التى تمر بها وحاجة والديها المسنين لرعاية خاصة".

كما قامت الوزارة بحذف هذا النص من موقعها الرسمي على الإنترنت لاحقًا.

بدوره، قال إمام عبر حسابه على فيسبوك: "في واقعة غريبة منذ دقائق تفاجئت ببوست عجيب وغير مفهوم هل هو محط تقدير أم تشهير بأحد العاملين بمكتب وزير البترول على الصفحة الرسمية "وزارة البترول والثروة المعدنية".

وأضاف: "صفحة وزارة بترول مصر قلبت اجتماعيات وتشهير ولا ايه!".

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صفحة وزارة البترول مجلس النواب مواقع التواصل عبد المنعم إمام
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