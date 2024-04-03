بعد قرار رئيس الوزراء.. ما عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص؟

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بوزارة العمل، عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك، بعد قرار رئيس الوزراء بأن تكون إجازة عيد الفطر للعاملية بالدولة بداية من الثلاثاء 9 أبريل الجاري وحتى الـ 14 من الشهر نفسه.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، بأن الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص.

وبحسب المصدر، فإنه بذلك ستكون إجازة القطاع الخاص مثل الحكومة في عدد الأيام.

ووفقًا لقانون العمل، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرارًا من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة العمل بيانًا رسميًا بتفاصيل إجازة عيد الفطر المبارك 1445هـ / 2024م.

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