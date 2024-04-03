المفتي يزور شيخ الأزهر للتهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك



كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



هنأ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر الشريف- بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، الأربعاء، بمقر المشيخة.

وأشاد مفتي الجمهورية خلال اللقاء بالجهود الكبيرة التي يقوم بها فضيلة الإمام الأكبر على مستوى العالم وجهود الأزهر الشريف في نشر وسطية واعتدال الدين في مواجهة موجات التطرف والإرهاب.

وأكد المفتي أن الأزهر الشريف كان -ولا يزال- حصنًا للإسلام ومنارة للوسطية أضاءت ربوع الأرض بالعلم والحكمة، وجاب علماؤها المعمورة بأكملها لينشروا صحيح الإسلام ويعلموا الناس دينهم.

وتوجّه مفتي الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل أن يبارك في مجهودات فضيلة الإمام الأكبر وأن يظل الأزهر الشريف شامخًا ونبراسًا للعلم والعلماء، وأن تنعم مصرنا الغالية دائماً بالأمن والاستقرار والرخاء .