رئيس "الشورى" البحريني: نؤيد موقف مصر الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني

كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بمقر المجلس، علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني، والوفد المرافق له.

وأشاد عبد الرازق بالعلاقات المتميزة بين مصر والبحرين، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على تنمية العلاقات بين البلدَين الشقيقَين وتطويرها لما يخدم مصلحة الشعبَين الشقيقَين والأمة العربية.

وأشاد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني بالتجربة البرلمانية المصرية الثرية.

وأكد علي بن صالح تأييد البحرين موقفَ مصر الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وإحباط هذا المخطط، مشيدًا بدور القيادة السياسية المصرية الحكيمة في هذا الشأن.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ البحريني عن تقديره الشديد لحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال التي لقيها الوفد البحريني منذ وصوله، وجهًا الدعوة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لزيارة مملكة البحرين في أقرب وقت، وهو ما رحَّب به المستشار عبد الرازق.

حضر اللقاء النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس، السفيرة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، والسفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة البحرين بالقاهرة.