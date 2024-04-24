للقضاء على كثافة الفصول.. طلب برلماني بزيادة مخصصات "الأبنية التعليمية" في الموازنة الجديدة

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، بزيادة مخصصات هيئة الأبنية التعليمية في الموازنة الجديدة، وقيام الحكومة بتخصيص عدد من الأراضي لصالح الهيئة وتوفيق أوضاعها مع وزارة الأوقاف؛ لإعادة تخصيص أراضٍ لبناء مدارس جديدة لمواجهة الكثافة في الفصول .

وأكد البرعي، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، أن هيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسري الديب، حققت أعلى معدلات إنجاز في تنفيذ التكليفات الرئاسية في قرى حياة كريمة، وهو ما يعكس قدرة الهيئة على حل مشكلة الكثافة في الفصول في أقرب وقت ممكن في حال توافر الأراضي وتوفير الموازنة المناسبة.

وأشار النائب إلى أن رئيس هيئة الأبنية التعليمية "دينامو" لا يتوقف عن الإنجاز، ويعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، ويتابع كل المشروعات من أقصى شمال الوجه البحري إلى جنوب مصر، وهو ما جعل من الهيئة نموذجًا يحتذى بها في سرعة الإنجاز والحرص على تنفيذ التكليفات الرئاسية في الوقت المحدد لها .

وأشاد البرعي بكتيبة العمل التي يعتمد عليها اللواء يسري الديب، في إدارة ملفات الهيئة؛ لا سيما أنهم يمتازون بالكفاءة الكبيرة، وهم على سبيل المثال لا الحصر "المهندسة أمل صبري رئيس إدارة البحوث، والمهندسة لمياء فتحي حسن مدير أمانة مجلس الإدارة، والمهندسة أماني يسري مدير الملكية، والمهندسة وفاء صبحي مدير هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة المنوفية، والمهندس محمد الشبراوي، والمهندس أحمد مرسي وكيل الهيئة بالشرقية، والمهندس سعد محمد السيد".

وأشاد البرعي بموافقة رئيس الهيئة على طلبه بإنشاء توسعات بمدرسة الباجور الابتدائية ووضع مدرسة كمال الشاذلى "ضمن خطة الإحلال الكلي، إلى جانب توسعات مدرسة الشهيد العقيد أحمد عبد النبي الثانوية بنات بالباجور- اسطنها، مؤكدًا أن اللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أثبت بالدليل القاطع أنه لديه من الخبرات والقدرات ما يجعله قادرًا على تحقيق نقلة نوعية كبيرة داخل هيئة الأبنية، وذلك ما يشهده الجميع من خلال افتتاح عدد من المشروعات الجديدة في مختلف المحافظات .