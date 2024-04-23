"الجيزة" تعلن قطع المياه عن 3 مناطق بينها "آخر فيصل والهرم"

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بمنطقة كومبرة بمركز كرداسة، والناقل للمياه من محطة مياه إمبابة إلى الرافع الياباني بالهرم.

وأشارت الشركة، إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي "كومبرة، كرداسة، أواخر فيصل والهرم من الرماية حتى المريوطية".

وأوضحت الشركة، أنه فور حدوث الكسر، تم الدفع بعدد ١٠ شفاطات وبدالات محمولة بجانب فرق الإصلاح؛ للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

ونوهت الشركة، إلى أنها وفرت سيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه؛ لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

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