تنويه مهم من "الأرصاد" بشأن ارتداء الملابس الصيفية في فصل الربيع

كتب- محمد أبو بكر:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار نهارًا على أغلب الانحاء، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأضافت "الأرصاد"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 29 درجة.

وأوضحت "الهيئة"، أنه عادة ما يكون فصل الربيع هو فصل التقلبات الجوية حيث التباين الواضح بين درجات الحرارة العظمى والصغرى.

وطالبت بارتداء الملابس الصيفية خلال فترات النهار مع وجود قطعة إضافية خارجية في فترات الليل والصباح الباكر خاصة للأطفال وكبار السن.

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