الفنان اللبناني غالب حويلا: تأثرت بفرويد في "خطوط الأنا"

كتب- محمد شاكر:

افتتح جاليري آزاد بالزمالك، معرضين لعدد من الفنانين الدوليين، يحمل الأول عنوان "وجوه التعبير"، لمجموعة من الفنانين التشكيليين وهم، إلياس أيوب، إسماعيل الرفاعي، نوار شرتوح، شوقي يوسف، إلياس أيوب، وكذلك المعرض الفردي "خطوط الأنا"، للفنان اللبناني غالب حويلا، وتستمر فعاليات المعرضين حتى 7 مايو المُقبل.

ومن جانبه قال الفنان غالب حويلا في تصريحات خاصة لمصراوي: المعرض بعنوان "خطوط الأنا"، كان بيني وبين الأنا تحدي، ولكنني اكتشفت أن الصراع في هذه المنطقة غير مجدي، والأفضل أن يكون أن تفهمه وتتعايش معه.

وأضاف حويلا: عالجت هذه الأطروحة بشكل مختلف على مستويات ثلاثة بقلبي وعقلي وروحي، مشيراً إلى أن المخزون الغربي للدراسات الإنسانية النفسية، مختلفا عما نفهمه.

وأكد حويلا أنه تأثر بأفكار المفكر وعالم النفس النمساوي سيجموند فرويد ونظرياته حول الأنا والأنا الأعلى، وما يمثله كل منهم في تكون الإنسان والتأثير عن أفعاله وتصرفاته، وترجم ذلك من خلال الأعمال الفنية المشاركة في المعرض، كما أشار إلى تأثره بالفكر الفلسفي والصوفي الذي يتحدث عن درجات النفس الثلاث، وهو ما ترجمه في عملين فنيين ضمن مشاركتي بالمعرض.