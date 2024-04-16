محافظ القاهرة: السعة التخزينية للقمح بالعاصمة تصل إلى 46 ألف طن

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد والجاهزية لاستقبال موسم توريد القمح هذا العام 2024.

وشدد المحافظ، على مديرية التموين بتسهيل إجراءات استقبال القمح بالصوامع، مع إزالة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها للاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظًا على المحصول، مع التأكيد على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة.

وشدد محافظ القاهرة، على مسؤولي اللجان بإعداد تقرير يومي بالكميات التي يتم توريدها، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بمحصول القمح ولا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين عند القيام بعملية التوريد.



وذكر ناصر ثابت، مدير مديرية تموين القاهرة، أنه تم الانتهاء من استعدادت الصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة والتي ستبدأ في استقبال محصول القمح وفقًا للتوقيتات والضوابط المقررة لذلك، مشيرًا إلى أن مواقع تخزين الأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 2 صومعة و2 بنكر، ومركز تجميع.

كما تصل السعة التخزينية للقمح بنطاق محافظة القاهرة إلى 46 ألف طن، لافتًا إلى أن أماكن التشوين أو التخزين تشمل صومعتين، الأولى في المطرية وقدرتها الاستيعابية 10 آلاف طن والثانية في التبين وتسع 4800 طن فضلًا عن وجود بنكرين على مستوى المحافظة شمال وجنوب، هما بنكر السلام وسعته 12 ألف طن وبنكر عزبة الوالدة بحلوان وطاقته الاستيعابية 7000 طن، بالإضافة إلى مركز تجميع التبين ويتبع شركة جنوب وسعته 11000 طن.