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BBC

انتقادات برلمانية للحكومة بسبب صعوبات دخول القطاع الخاص منظومة التأمين الصحي الشامل

02:19 م الإثنين 15 أبريل 2024

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

وجَّه النائب هاني نعمة الله، عضو مجلس الشيوخ، انتقادات إلى الحكومة؛ بسبب الصعوبات أمام القطاع الخاص للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، سواء المستشفيات الخاصة أو الشركات الخاصة العاملة في القطاع الطبي والصحي.

وأشار نعمة الله، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن هناك خللًا في منظومة التأمين الصحي، بسبب القصور في مشاركة القطاع الخاص.

ونوه النائب بأن هناك العديد من مستشفيات القطاع الخاص التي تم رفضها من الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، دون معرفة السبب.

وقال النائب إن التأمين الصحي دون مشاركة القطاع الخاص يؤثر على الخدمة، لافتًا إلى أن 3% من الشعب المصري دخلوا التأمين الصحي في 6 سنوات بعد تطبيق المنظومة الجديدة، متسائلًا: "ليه الحكومة خايفة من القطاع الخاص في دخول منظومة التأمين الصحي الشامل؟!".

مجلس الشيوخ القطاع الخاص منظومة التأمين الصحي الشامل
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