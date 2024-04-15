آخر موعد لرحلات العمرة هذا العام قبل موسم الحج.. أعرف الأسعار الآن

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، أن آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة للراغبين في أداء المناسك سيكون في الـ15 من ذو القعدة المقبل؛ استعدادًا لموسم الحج المقبل.

وكشفت غرفة ووكالات شركة السياحة والسفر، وفق منشور، حصل مصراوي على نسخة منه في وقت سابق، عن استمرار موسم العمرة للمصريين شهرًا إضافيًا حتى يونيو المقبل، بعد موافقة وزارة السياحة والآثار، بشرط أن تستمر وزارة الحج والعمرة السعودية في إصدار تأشيرات العمرة للراغبين في زيارة بيت الله الحرام.

ومن جانبه، قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن أسعار رحلات عمرة منتصف شوال الاقتصادية والخمس نجوم تختلف وفقًا لنوع البرنامج والطيران والفنادق.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن أسعار رحلات عمرة منتصف شوال تتراوح من 28 ألف جنيه وتصل لـ35 ألف، حسب نوع البرنامج والفندق والغرفة والطيران.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار العمرة الـ5 نجوم تتراوح من 50 ألف جنيه وتصل إلى 65 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة:

* أصل جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر من تاريخ بدء الرحلة.

* 2 صورة شخصية خلفية بيضاء، وللسيدات يجب أن تكون بالحجاب.

* شهادة صحية من مكتب صحة حكومي مع صورة مختومة وايصال السداد للكبار.

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