التموين: سداد 92 مليون جنيه لأصحاب المخابز عن فارق تكلفة الخبز لـ3 أيام

كتب - محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، سداد مبلغ 92 مليون جنيه عن قيمة فرق تكلفة تصنيع الخبز المدعم عن أيام عمل المخابز " 8-9-10 إبريل 2024" لأصحاب المخابز بالتنسيق مع البنوك.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على استمرار عمل مخابز الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك، وفي إطار حرص الوزارة علي توفير الخبز البلدي المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.