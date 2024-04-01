حدث في 8 ساعات| السيسي يبحث مع العاهل الأردني تطورات الأوضاع في غزة.. وبدء التقديم للتطوع بالقوات المسلحة

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الإثنين العديد من الأحداث السياسية والإجتماعية والإقتصادية أبرزها بحث الرئيس السيسي مع العاهل الأردني تطورات الأوضاع في غزة

ويستعرض مصراوي خلال التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ 8 ساعات الماضية:

السيسي وعاهل الأردن يرفضان تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن

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الرئيس السيسي يبحث مع العاهل الأردني تطورات الأوضاع في غزة

أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها قبل قليل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيبحث مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني،

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بيان عاجل لوزارة الأوقاف بشأن صلاة عيد الفطر المبارك

أعلن الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف بأن صلاة العيد سيتم إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة

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وزير الكهرباء: إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا

أعلن الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة -في تقرير عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- أن مجلس إدارة "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

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البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر

هنَّأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، بمناسبة عيد الفطر المبارك

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وزيرة الثقافة تلتقي سفير جمهورية كازاخستان لبحث التعاون بين الجانبين

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، السفير خيرات لاما شريف، سفير جمهورية كازاخستان لدى القاهرة، لبحث آليات دعم التعاون الثقافي بين الجانبين.

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بدء التقديم للتطوع في القوات المسلحة.. خريطة زمنية ومواعيد مهمة

بدأ اليوم الراغبين في التطوع للقوات المسلحة بتقدم الأوراق وذلك بعد إستكمال البيانات بالملف واستيفاء المستندات المطلوبة والتقدم بها إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع حتي الثامن من مايو المقبل وبعد قبول الملف مستكملاً ومراجعة الشروط يتم تحديد توقيتات الاختبارات لكل شاب وتتوالى نتائج الاختبارات تباعاً وتوقيت الاختبار التالى بواسطة رسائل SMS على رقم التليفون المسجل بطلب الالتحاق.

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