وزير البترول السابق: القطاع يساهم بحوالي 30% من إجمالي الناتج القومي للبلاد

كتبت- داليا الظنيني:

أشاد المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، بالنمو الذي شهده القطاع في مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن القطاع يساهم الآن بحوالي 30% من إجمالي الناتج القومي للبلاد.

وذكر "كمال"، في الفيلم التسجيلي "10 سنوات من الإنجازات.. حكاية قائد ومسيرة وطن" الذي عُرض ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الاستثمارات في قطاع البترول اقتربت من 1.5 تريليون جنيه في العقد الماضي، مؤكدًا على تقليص نسبة استيراد المنتجات البترولية من 50% قبل عام 2014 إلى 15% حاليًا.

وأشار إلى أن العمل جارٍ على زيادة الآبار البترولية لتعزيز القطاع، مضيفًا أن مصر استطاعت تلبية احتياجات السوق المحلية بأكثر من 700 مليون طن من البترول والغاز في السنوات العشر الماضية.

وأضاف، أن مصر وقعت 150 اتفاقية استكشافية بترولية، وتمتلك الآن 9 معامل تكرير عالية الجودة، كما تم تحديث معامل التكرير بشكل كامل.

وأشاد "كمال"، بالتعديلات التي طرأت على قانون الثروة المعدنية، مما أدى إلى زيادة الحصيلة إلى 6 مليار دولار، وألمح إلى وجود الآلاف من محطات الوقود والغاز المنتشرة عبر البلاد.

وفي ختام تصريحاته، ذكر كمال أن مصر تستهلك 4.3 مليون طن من غاز البوتاجاز سنويًا، حيث يتم إنتاج نصف الكمية محليًا واستيراد النصف الآخر.

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