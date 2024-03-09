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BBC

السيسي: إنزال مساعدات غزة جويًا بسبب صعوبات الإدخال البري

12:47 م السبت 09 مارس 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- عمرو صالح:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن معبر رفح البري لم يُغلق نهائيًا من الجانب المصري منذ اندلاع الأزمة.

وقال الرئيس، خلال الاحتفال بيوم الشهيد، إنه توجد تحديات وصعوبات من الجانب الآخر حالت دون دخول المساعدات.

وأضاف السيسي: حرصت على أن يكون المعبر مفتوحًا 24 ساعة، معبر رفح متقفلش من الجانب المصري، وبسبب تحديات دخول المساعدات بريًا عملنا إنزال جوي.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي معبر رفح البري السيسي مساعدات غزة

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