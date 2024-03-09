السيسي: إنزال مساعدات غزة جويًا بسبب صعوبات الإدخال البري

كتب- عمرو صالح:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن معبر رفح البري لم يُغلق نهائيًا من الجانب المصري منذ اندلاع الأزمة.

وقال الرئيس، خلال الاحتفال بيوم الشهيد، إنه توجد تحديات وصعوبات من الجانب الآخر حالت دون دخول المساعدات.

وأضاف السيسي: حرصت على أن يكون المعبر مفتوحًا 24 ساعة، معبر رفح متقفلش من الجانب المصري، وبسبب تحديات دخول المساعدات بريًا عملنا إنزال جوي.

اقرأ أيضا:

بعد تحرير سعر الصرف.. هل ترتفع أسعار السلع والمنتجات الغذائية؟

رئيس "خطة النواب" لـ"مصراوي": سعر الدولار يستقر عند 38 جنيهًا بحد أقصى في هذا الموعد- حوار