السيسي: توقفت كثيرا أمام قصة الشهيد عبد المنعم رياض

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه توقف كثيرا أمام قصة الشهيد عبد المنعم رياض.

جاء ذلك خلال احتفالية الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة، بمناسبة هذه المناسبة الوطنية المهمة.

وأضاف الرئيس: الشهيد عبد المنعم رياض عندما أوكلت إليه المهمة ذهب إلى مكتبه، وكان مجهزا بشكل جيد، فطلب منهم مائدة بسيطة والتخلي عن السجادة.

وتابع: توقفت كثيرا أمام هذا الإجراء، الاستقامة والزهد في الدنيا هو طريق الخير الكبير أوي للناس، وأقول هذا لنفسي ولكم جميعا.

وأكد أن ما حدث كان مقدمة لخير عظيم جدا، وبالفعل فقد استشهد وحصل على لقب شهيد ونحتفل به كل سنة ونقدر مساره.