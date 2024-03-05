إعلان

BBC

وزير الأوقاف: مليار و598 مليون جنيه إيرادات هيئة الأوقاف في 8 أشهر

10:24 م الثلاثاء 05 مارس 2024

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


القاهرة - أ ش أ:
أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف أنه بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١ فبراير حتى ٢٩ فبراير الماضي مبلغًا وقدره (١٨١,٠٣١,٠١٣) جنيهًا، بزيادة قدرها (٣٠,٩١٣,٢٨٧) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (٢٠.٦%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م، وبزيادة قدرها (٤٨,٠٠٤,٢٣٨) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (٣٦.١%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م.

وأوضح وزير الأوقاف - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- أنه بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١ يوليو الماضي حتى ٢٩ فبراير الماضي مبلغًا وقدره (١,٥٩٨,٣٠٣,٢٩٣) جنيهًا، بزيادة قدرها (٢٥٣,١٧٤,٦٠٨) جنيه، بنسبة تقدر بنحو (١٨.٨%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م، وبزيادة قدرها (٤٠٨,٧٥٩,٨١٠) جنيه، بنسبة قدرها (٣٤.٤%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢م.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الأوقاف مختار جمعة هيئة الأوقاف المصرية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حسام موافي: هذا أخطر شيء على صحة الإنسان في رمضان (فيديو)

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الموت أقرب من الخبز.. رحلة البحث عن كيس طحين بشمال غزة
خاص- تنظيم الاتصالات يبحث مع فودافون أسباب تعطل خدماتها
شبورة وفرص لأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)