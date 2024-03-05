تقديم وتأخير الرحلات.. مواعيد قطارات السكة الحديد في رمضان بعد تعديلها

كتب- محمد نصار:

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 11 مارس 2024، 1 رمضان 1445 هـ، في تطبيق تعديلات جديدة على مواعيد بعض القطارات على عدد من الخطوط.

يأتي ذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وفي إطار حرص الهيئة على خدمة جمهور الركاب خلال هذا الشهر.



وجاءت بيانات القطارات التي سيتم تعديل مواعيدها بداية من 1 رمضان 2024 على النحو التالي:

1- قطار (1915 سياحي/ القاهرة - المنصورة)

يقوم من محطة القاهرة الساعة 3:20 مساءً بدلًا من الساعة 5:10 مساءً ويصل محطة المنصورة الساعة 5:40 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

2- قطار (2027 تالجو/ القاهرة - الإسكندرية)

يقوم من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساءً بدلًا من الساعة 7:00 مساءً ليصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

3- قطار (2026 تالجو/ الإسكندرية - القاهرة)

يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساءً بدلًا من الساعة 6:50 مساءً ليصل محطة القاهرة الساعة 10:15 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

4- قطار (959 ثالثة مكيفة/ القاهرة - الإسماعيلية)

يقوم من محطة القاهرة الساعة 6:45 مساءً بدلًا من الساعة 7:50 مساءً ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 9:45 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

5- قطار (63 ركاب/ طنطا - المنصورة)

يقوم من محطة طنطا الساعة 3:55 مساءً بدلًا من الساعة 3:35 مساءً ويصل محطة المنصورة الساعة 5:25 مساءً طبقًا للجدول المرفق.



6- تعديل مواعيد القطارات أرقام (586 ثالثة مكيفة الإسكندرية - المنصورة/ 157 تهوية ديناميكية الأقصر - الإسكندرية/ 32 تهوية ديناميكية الإسكندرية - القاهرة)، طبقًا للجداول المرفقة.

7- وقوف قطار رقم (3017 ثالثة مكيفة/ خط القاهرة - المنصورة) بمحطتي قويسنا وبركة السبع طبقًا للجدول المرفق.

ومن المقرر أن تعود تعود جميع القطارات السابقة إلى مواعيدها الحالية مع انتهاء شهر رمضان المعظم.



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