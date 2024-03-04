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BBC

جدل في "محلية النواب" بسبب 179مليون جنيه مستحقات للحكومة من مخازن سوق العبور

12:32 م الإثنين 04 مارس 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب انتقادات واسعة إلى محافظ القاهرة، خلال مناقشة طلب النائب محمد راضي، بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بتحصيل الرسوم المقررة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021، بشأن تملك مخازن سوق العبور والمماطلة في تنفيذ القرار.

وقال النائب محمد عبد الرحمن راضي، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، إنه طالب خلال الاجتماع بعدم تحميل التجار أعباء مالية إضافية، في ظل الأوضاع الاقتصادية، لافتًا إلى أن تقاعس أجهزة محافظة القاهرة تسبب في عدم تحصيل ١٧٩ مليون جنيه قيمة تلك المخازن .

وتساءل راضي: أين الجهاز المركزي للمحاسبات من تلك المخالفات التي قام بها مسؤولو المحافظة؛ من أجل الحفاظ على المال العام.

واختتم النائب تصريحاته: مَن المسؤول عن عدم تحصيل الرسوم من التجار وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء؟

مجلس النواب محافظ القاهرة مخازن سوق العبور محلية النواب

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