تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصناعة والبترول والثروة المعدنية، بشأن ضرورة البدء الفوري في تصنيع المواد الخام محليًا وتعميق التصنيع المحلي.

دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الخارج

أشار النائب في طلبه، إلى أنه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتذبذب سلاسل الإمداد الدولية، أصبحت قضية تصنيع المواد الخام محليًا ضرورة استراتيجية ملحة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة أن العديد من الصناعات المصرية تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الخام، مثل الصناعات الدوائية، والهندسية، والغذائية، والنسيجية، والبلاستيكية، ومواد البناء، وغيرها من الصناعات الحيوية.

وقال "زين الدين": لقد أدى هذا الاعتماد إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وزيادة أسعار السلع، واستنزاف العملة الصعبة، فضلًا عن تأثر المصانع المصرية بالأزمات العالمية، وهو ما يفرض التحرك السريع لتوطين تصنيع المواد الخام داخل مصر، خاصة في ظل التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة وفي ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات طبيعية وبنية تحتية وقدرات بشرية تؤهلها لتحقيق طفرة صناعية حقيقية".

وفي هذا الإطار، طرح النائب محمد عبدالله زين الدين، 5 تساؤلات على الحكومة وهي: ما هي خطة الحكومة العاجلة للبدء في تصنيع المواد الخام الأكثر استيرادًا محليًا خلال الفترة المقبلة؟، لماذا لم يتم حتى الآن إعداد خريطة وطنية واضحة للمواد الخام التي تعتمد عليها الصناعة المصرية؟، ما هي الحوافز الاستثمارية التي تعتزم الحكومة تقديمها لجذب المستثمرين لتصنيع المواد الخام داخل مصر؟، هل توجد خطة واضحة لنقل التكنولوجيا من الشركات العالمية لتوطين تصنيع المواد الخام محليًا؟، وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الأمن الصناعي والاقتصادي؟.

كما تقدم بمجموعة من المقترحات العملية للتحرك العاجل وفي مقدمتها إعداد خريطة وطنية شاملة للمواد الخام الأكثر استيرادًا وتحديد أولويات التصنيع المحلي وتقديم حوافز استثمارية استثنائية لمشروعات تصنيع المواد الخام وإنشاء مناطق صناعية متخصصة لتصنيع المواد الخام ودعم الشراكات مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا.

وطالب النائب محمد عبدالله زين الدين، الحكومة بتوفير التمويل الميسر للمشروعات الصناعية في هذا القطاع واستغلال الثروات الطبيعية المصرية في تصنيع المواد الخام ودعم البحث العلمي والتطوير الصناعي مع تشجيع الصناعات المغذية المرتبطة بتصنيع المواد الخام

وتسهيل إجراءات التراخيص للمشروعات الصناعية وإطلاق برنامج وطني لإحلال الواردات بمنتجات محلية.

تصنيع المواد الخام محليًا وتقليل فاتورة الاستيراد

أكد النائب، أن تصنيع المواد الخام محليًا لم يعد خيارًا اقتصاديًا، بل ضرورة وطنية عاجلة، مشددًا على أن هذا التوجه يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الصادرات المصرية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الصناعي والاقتصادي.

كما طالب "زين الدين" الحكومة بالتحرك الفوري لوضع خطة واضحة بجدول زمني محدد لتوطين تصنيع المواد الخام، بما يسهم في تحقيق نهضة صناعية حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية

