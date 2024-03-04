موجة حارة لمدة 48 ساعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس والظواهر الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا في الأحوال الجوية على أغلب المناطق، حيث ترتفع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بحوالي درجة إلى درجتين.

وأضافت غانم، أن الحرارة اليوم 23 درجة على القاهرة، لكن يوجد ارتفاع آخر في درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين حيث تصل الحرارة لـ26 درجة، لافتة إلى أن الارتفاع يكون مؤقت ولمدة 48 ساعة.

وتابعت: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري، اليوم، وهي المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وذلك على فترات متقطعة من اليوم ولن تكون مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

وأشارت إلى أن الطقس خلال فترة النهار يكون طقس شتوي دافئ تمامًا في معظم المحافظات الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهار، لافتة إلى أنه خلال فترات الليل يكون هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة وتتجاوز قيمة الانخفاض في درجات الحرارة الـ 15 درجة ويكون الطقس بارد في أغلب الأنحاء.

وأكدت أن أهم الظواهر الجوية خلال الأسبوع الجاري، هي الشبورة المائية والتي تتكون في الصباح الباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وحذرت غانم المواطنين من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية، حيث يوجد تغيرات كبيرة في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض.